В Болгарии горели склады оружейной компании
В Болгарии вечером в пятницу произошел пожар на складах боеприпасов производителя оружия EMKO.
Об этом сообщает Nova.bg, пишет "Европейская правда".
Пожар вспыхнул примерно в 23:00 11 сентября на складе боеприпасов производителя оружия EMKO недалеко от села Горные Верпища в центральной части страны.
Пожар начался на одном объекте, а затем распространился на два соседних. Всего в этой местности расположено 11 складов.
После начала пожара раздалось несколько взрывов. Местным жителям разослали предупреждение об опасности.
На месте происшествия в тот момент находились только двое охранников, они не пострадали. До ближайшего населенного пункта от складов – около километра.
В субботу на место планируют прибыть министр внутренних дел Иван Демерджиев и генеральный секретарь МВД.
Это уже второй пожар на объектах EMKO за последний месяц. Предыдущий произошел на производственных мощностях возле села Белица.
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