В Болгарии горели склады оружейной компании

В Болгарии вечером в пятницу произошел пожар на складах боеприпасов производителя оружия EMKO.

Об этом сообщает Nova.bg, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул примерно в 23:00 11 сентября на складе боеприпасов производителя оружия EMKO недалеко от села Горные Верпища в центральной части страны.

Фото: Мартин Георгиев, Nova

Пожар начался на одном объекте, а затем распространился на два соседних. Всего в этой местности расположено 11 складов.

После начала пожара раздалось несколько взрывов. Местным жителям разослали предупреждение об опасности.

На месте происшествия в тот момент находились только двое охранников, они не пострадали. До ближайшего населенного пункта от складов – около километра.

В субботу на место планируют прибыть министр внутренних дел Иван Демерджиев и генеральный секретарь МВД.

Это уже второй пожар на объектах EMKO за последний месяц. Предыдущий произошел на производственных мощностях возле села Белица.

Напомним, датские спецслужбы предупредили о нарастающей угрозе диверсий со стороны России против ОПК.

В Мюнхене неизвестныебросили зажигательные устройства на строительную площадку перед штаб-квартирой оборонной компании.