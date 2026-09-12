В уряді Німеччини звернулись до місцевих посадовців через перемогу "АдН" у Саксонії-Ангальт

Федеральна міністерка юстиції Німеччини Стефані Губіг закликала місцевих посадовців у Саксонії-Ангальт утриматись від виконання потенційних незаконних вказівок земельного уряду – у зв’язку з перемогою на виборах ультраправої "Альтернатива для Німеччини".

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Міністерка юстиції Стефані Губіг застерегла місцевих посадовців у Саксонії-Ангальт у зв’язку з перемогою "АдН" на земельних виборах та закликала не виконувати явно незаконні вказівки потенційного уряду ультраправих.

"Держслужбовці складали присягу на конституції. Вони зобов’язані діяти за законом. І якщо у держслужбовця є відчуття, що йому дають незаконні розпорядження – потрібно чітко озвучити свої застереження", – заявила Губіг.

Вона наголосила, що держслужбовці не мають діяти за принципом "просто робити те, що сказали робити".

Таокж міністерка юстиції висловила впевненість, що представники судової системи чинитимуть опір спробам неналежного впливу, якщо такі будуть.

Нагадаємо, на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу, проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

Цього тижня місцевий лідер "АдН" Ульріх Зігмунд опинився під шквалом критики після натяку на застосування зброї для депортацій.

Більше у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.