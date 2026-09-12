ЗМІ: причиною аварії пасажирського потяга у Франції може бути диверсія

За даними французьких ЗМІ, розслідування щодо серйозної аварії потяга на півночі Франції схиляється до версії про зловмисні дії – на коліях виявили шматок рейки, якого "не мало там бути".

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Від своїх співрозмовників журналісти дізналися, що зараз слідство схиляється до версії про зловмисні дії за залізничною аварією між Руаном і Каном.

Причиною для таких підозр є шматок рейки, знайдений на колії, якого "не мало там бути".

Слідство буде з’ясовувати, чи локомотив наїхав на цей фрагмент і чи саме він став причиною сходження з рейок.

Нагадаємо, йдеться про аварію регіонального поїзда ввечері 11 вересня на лінії між Руаном і Каном. П’ять вагонів зійшли з рейок, один з них перекинувся. Внаслідок аварії понад 40 людей травмовані, одна дівчина у критичному стані.

У Польщі цього тижня аварія на залізничному переїзді за участю бетономішалки й пасажирського поїзда спричинила загибель одного з пасажирів.