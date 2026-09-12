СМИ: причиной аварии пассажирского поезда во Франции может быть диверсия

По данным французских СМИ, расследование серьезной железнодорожной аварии на севере Франции склоняется к версии о злонамеренных действиях – на путях обнаружили кусок рельса, которого "не должно было там быть".

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

От своих собеседников журналисты узнали, что сейчас следствие склоняется к версии о злонамеренных действиях в связи с железнодорожной аварией между Руаном и Каном.

Причиной для таких подозрений является кусок рельса, найденный на путях, для которого "не было причин там быть".

Следствие будет выяснять, наехал ли локомотив на этот фрагмент и стал ли именно он причиной схождения поезда с рельсов.

Напомним, речь идет об аварии регионального поезда вечером 11 сентября на линии между Руаном и Каном. Пять вагонов сошли с рельсов, один из них перевернулся. В результате аварии более 40 человек получили травмы, одна девушка находится в критическом состоянии.

В Польше на этой неделе авария на железнодорожном переезде с участием бетономешалки и пассажирского поезда привела к гибели одного из пассажиров.