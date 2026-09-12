У Франції підтвердили, що аварію пасажирського потяга могла спричинити диверсія

Причиною сходження з рейок регіонального поїзда (TER) поблизу французького Руана в п’ятницю ввечері, в результаті якого постраждали 44 особи, міг стати зловмисний акт.

Про це заявили у французькій прокуратурі, передає "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Прокурор підтвердив, що "основною гіпотезою є те, що на одній із колій лежав уламок рейки, який міг спричинити сходження поїзда з рейок", додавши, що "причини появи цього уламка невідомі і їх доведеться з’ясувати в ході розслідування".

Міністр транспорту Філіп Табаро у своєму повідомленні в X у суботу опівдні уточнив, що "життя молодої жінки, яка отримала серйозні травми та госпіталізована до Університетської лікарні Руана, не перебуває під загрозою".

"Серед осіб із легкими травмами 26 вчора отримали медичну допомогу в чотирьох медичних закладах Руана. 21 з них змогли повернутися додому вночі, а п’ятеро все ще перебувають на лікуванні", – додав урядовець.

Нагадаємо, йдеться про аварію регіонального поїзда ввечері 11 вересня на лінії між Руаном і Каном. П’ять вагонів зійшли з рейок, один з них перекинувся. Внаслідок аварії понад 40 людей травмовані, одна дівчина у критичному стані.

У ЗМІ вже повідомляли, що причиною аварії могла стати диверсія.