Во Франции подтвердили, что причиной аварии пассажирского поезда могла стать диверсия

Причиной схода с рельсов регионального поезда (TER) вблизи французского Руана в пятницу вечером, в результате которого пострадали 44 человека, мог стать злонамеренный акт.

Об этом заявили во французской прокуратуре, передает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Прокурор подтвердил, что "основная гипотеза заключается в том, что на одном из путей лежал обломок рельса, который мог привести к сходу поезда с рельсов", добавив, что "причины появления этого обломка неизвестны и их предстоит выяснить в ходе расследования".

Министр транспорта Филипп Табаро в своём сообщении в X в субботу в полдень уточнил, что "жизнь молодой женщины, получившей серьёзные травмы и госпитализированной в Университетскую больницу Руана, не находится под угрозой".

"Среди лиц с лёгкими травмами 26 вчера получили медицинскую помощь в четырёх медицинских учреждениях Руана. 21 из них смогли вернуться домой ночью, а пятеро всё ещё находятся на лечении", – добавил чиновник.

Напомним, речь идет об аварии регионального поезда вечером 11 сентября на линии между Руаном и Каном. Пять вагонов сошли с рельсов, один из них перевернулся. В результате аварии более 40 человек получили травмы, одна девушка находится в критическом состоянии.

В СМИ уже сообщалось, что причиной аварии могла стать диверсия.