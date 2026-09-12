Майбутній міністр оборони Естонії: страх помилки не має стримувати нас  від допомоги Україні

Кандидат на посаду міністра оборони Естонії Мартін Херем заявив, що ризик помилок під час швидких закупівель озброєння є неминучим, однак страх перед можливими невдачами не повинен змушувати державу до бездіяльності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

В інтерв’ю Vikerhommik, яке Херем дав до того, як стало відомо про його можливе призначення міністром оборони, він зазначив, що закупівлі зброї для України в критичній ситуації вимагають складного вибору та пов’язані з ризиками.

"Єдина можливість не зазнати невдачі – не купувати снаряди", – сказав Херем, підкресливши, що відмова від допомоги Україні здавалася б йому злочином.

За словами Херема, швидкі закупівлі та готовність йти на певний ризик іноді можуть призводити до невдач. Однак це не означає, що слід відмовитися від ухвалення рішень.

"Здається, єдиний спосіб ніколи не помилятися – це нічого не робити. Насправді тоді ми загалом пішли б шляхом ще швидшого занепаду. Я не знаю детально про всі ризики, які там були, але знаю, що естонська держава та Державний центр оборонних інвестицій (RKIK) діяли з бажання швидко допомогти Україні", – сказав Херем.

Він підкреслив, що Естонія в питаннях допомоги Україні діяла швидко і не відставала від інших країн. При цьому така політика неминуче створювала ситуації, в яких ризики реалізовувалися.

Говорячи про відповідальність за невдалі рішення, Херем згадав міністра оборони Ханно Певкура, який 2 вересня оголосив про свій відхід з посади, заявивши про необхідність взяти на себе політичну відповідальність за зауваження Держконтролю щодо діяльності Сил оборони та Центру державних оборонних інвестицій (RKIK).

9 вересня прем’єр-міністр Крістен Міхал запропонував Херему обійняти посаду міністра оборони. Херем прийняв пропозицію.

Детальніше читайте у статті: Відставка через снаряди для України. Що відбувається в Естонії та чи будуть дострокові вибори.