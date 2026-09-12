Будущий министр обороны Эстонии: страх ошибиться не должен удерживать нас от оказания помощи Украине

Кандидат на пост министра обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что риск ошибок при срочных закупках вооружения неизбежен, однако страх перед возможными неудачами не должен заставлять государство бездействовать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В интервью Vikerhommik, которое Херем дал до того, как стало известно о его возможном назначении министром обороны, он отметил, что закупки оружия для Украины в критической ситуации требуют сложного выбора и сопряжены с рисками.

"Единственная возможность не потерпеть неудачу – не покупать снаряды", – сказал Херем, подчеркнув, что отказ от помощи Украине показался бы ему преступлением.

По словам Херема, быстрые закупки и готовность идти на определенный риск иногда могут приводить к неудачам. Однако это не означает, что следует отказаться от принятия решений.

"Кажется, единственный способ никогда не ошибаться – это ничего не делать. На самом деле тогда мы в целом пошли бы по пути еще более быстрого упадка. Я не знаю подробно обо всех рисках, которые там были, но знаю, что эстонское государство и Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) действовали из желания быстро помочь Украине", – сказал Херем.

Он подчеркнул, что Эстония в вопросах помощи Украине действовала быстро и не отставала от других стран. При этом такая политика неизбежно создавала ситуации, в которых риски материализовывались.

Говоря об ответственности за неудачные решения, Херем упомянул министра обороны Ханно Певкура, который 2 сентября объявил о своем уходе с должности, заявив о необходимости взять на себя политическую ответственность за замечания Госконтроля относительно деятельности Сил обороны и Центра государственных оборонных инвестиций (RKIK).

9 сентября премьер-министр Кристен Михал предложил Херему занять пост министра обороны. Херем принял предложение.

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