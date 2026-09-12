Прем'єр Швеції каже про ризик для місій НАТО у разі перемоги лівих на виборах

За два дні до вирішальних загальних виборів у Швеції прем’єр-міністр Ульф Крістерссон звернувся до Європи з попередженням не довіряти лівим у питаннях оборони.

Про це він сказав в інтерв'ю Politico, передає "Європейська правда".

Лідер правоцентристської партії "Помірковані" заявив, що Європі слід усвідомити ризики для безпеки, пов’язані з приходом до влади конкуруючого лівого блоку – що, як показують опитування, може статися.

На запитання, що стоїть на кону для Європи під час недільних виборів, Крістерссон відповів: "Я б сказав, що це політика безпеки. Якщо переможе лівиця, дві з трьох або дві з чотирьох партій проголосують проти членства Швеції в НАТО. Я маю на увазі, що це реальна, справжня загроза".

"Це означає, що уряд не зможе ухвалювати внутрішні рішення, необхідні для виконання наших зобов’язань перед НАТО, наприклад, щодо видатків та участі в усіх місіях", – зазначив він.

Швеція стала найновішим членом НАТО у 2024 році, коли настрої в суспільстві змінилися на користь вибору сторони в умовах агресії РФ. Це рішення було "важливою подією" для країни з населенням 10,6 мільйона людей, яка зберігала нейтралітет під час обох світових воєн та протягом усього періоду холодної війни, зазначив Крістерссон.

"Але після вступу до альянсу ми щомісяця ухвалювали в уряді рішення, пов’язані з НАТО. І якщо уряд не є єдиним, він просто не зможе ухвалювати такі рішення", – додав прем’єр-міністр.

На запитання, чи вважає він, що підтримка України також може опинитися під сумнівом, Крістерссон відповів: "Я сподіваюся, що ні, адже ми були єдині щодо України – за одним єдиним винятком. Ліві проголосували проти найпершого пакету підтримки для України. З того моменту вісім партій із восьми були єдині".

За даними останніх опитувань у Швеції перед парламентськими виборами, блок опозиційних партій з незначним відривом випереджає блок керівної коаліції.

Детально на цю тему – у статті Вибори у друзів України: чи можлива зміна влади у Швеції та як це вплине на підтримку ЗСУ.