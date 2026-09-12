Премьер Швеции говорит о риске для миссий НАТО в случае победы левых на выборах

За два дня до решающих всеобщих выборов в Швеции премьер-министр Ульф Кристерссон обратился к Европе с предупреждением не доверять левым в вопросах обороны.

Об этом он сказал в интервью Politico, передает "Европейская правда".

Лидер правоцентристской партии "Умеренные" заявил, что Европе следует осознать риски для безопасности, связанные с приходом к власти конкурирующего левого блока – что, как показывают опросы, может произойти.

На вопрос, что поставлено на карту для Европы во время воскресных выборов, Кристерссон ответил: "Я бы сказал, что это политика безопасности. Если победит левое крыло, две из трёх или две из четырёх партий проголосуют против членства Швеции в НАТО. Я имею в виду, что это реальная, настоящая угроза".

"Это означает, что правительство не сможет принимать внутренние решения, необходимые для выполнения наших обязательств перед НАТО, например, в отношении расходов и участия во всех миссиях", – отметил он.

Швеция стала новейшим членом НАТО в 2024 году, когда настроения в обществе изменились в пользу выбора стороны в условиях агрессии РФ. Это решение стало "важным событием" для страны с населением 10,6 миллиона человек, которая сохраняла нейтралитет во время обеих мировых войн и на протяжении всего периода холодной войны, отметил Кристерссон.

"Но после вступления в альянс мы ежемесячно принимали в правительстве решения, связанные с НАТО. И если правительство не является единым, оно просто не сможет принимать такие решения", – добавил премьер-министр.

На вопрос, считает ли он, что поддержка Украины также может оказаться под вопросом, Кристерссон ответил: "Я надеюсь, что нет, ведь мы были едины в отношении Украины – за одним единственным исключением. Левые проголосовали против самого первого пакета поддержки для Украины. С того момента восемь партий из восьми были едины".

По данным последних опросов в Швеции перед парламентскими выборами, блок оппозиционных партий с незначительным отрывом опережает блок правящей коалиции.

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