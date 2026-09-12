Вибори у Швеції: опитування показують лідерство опозиції з невеликою перевагою

За даними останніх опитувань у Швеції перед парламентськими виборами, блок опозиційних партій з незначним відривом випереджає блок керівної коаліції.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Дані опитувань від Ipsos, Demoskop та Indikator, оприлюднених в останні дні перед парламентськими виборами 13 вересня, свідчать про сукупну підтримку соціал-демократів Магдалени Андерссон і потенційних союзників у коаліції на рівні від 49.3% до 50.8%, що могло би забезпечити від 175 до 180 місць у Риксдагу з 349.

Підтримка керівного блоку "партій Tidö", включно з правопопулістами "Шведськими демократами", становить від 47,6 до 49%.

Ще на початку відрив був більшим і виглядало так, що Магдалена Андерссон є основною претенденткою на прем’єрську посаду після чотирьох років в опозиції, а Ліберали з урядової коаліції можуть не здолати прохідний бар'єр.

Одне з серпневих опитувань ще показувало лідерство опозиції з відривом у 10 відсоткових пунктів.

Партії, що входять до теперішнього уряду, готові у разі перемоги запросити в уряд "Шведських демократів" (які досі лише забезпечували уряду підтримку своїми голосами), що стало би першим прецедентом такого представництва для партії, яка у минулому для більшості була "нерукоподатною" через свою суперечливу репутацію.

Детально на цю тему – у статті Вибори у друзів України: чи можлива зміна влади у Швеції та як це вплине на підтримку ЗСУ.

Як повідомляли, Поміркована партія Швеції, до якої входить чинний прем’єр Ульф Крістерссон, пропонує запровадити безпекові перевірки для майбутніх міністрів перед наданням доступу до секретної інформації.



