У Румунії поблизу Сучави розбився дрон

У суботу вдень у кукурудзяному полі в районі Ботошеніца-Маре у Сучавському повіті Румунії було знайдено розбитий дрон.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії, передає "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

У результаті зіткнення дрона з поверхнею сталася невелика пожежа та утворилася яма діаметром приблизно один метр.

Перед цим влада розіслала повідомлення RO-Alert для Сучавського повіту після того, як Україна та Молдова повідомили про присутність безпілотника.

"У суботу, 12 вересня, Центри управління повітряними операціями України та Республіки Молдова повідомили Міністерство національної оборони про те, що безпілотник перетнув повітряний простір обох держав, прямуючи в північно-східну частину Румунії. Два літаки F-16 румунських ВПС злетіли з 86-ї авіабази в Борчеї для моніторингу ситуації", – повідомило Міноборони Румунії.

Національний військовий командний центр повідомив Головну інспекцію з надзвичайних ситуацій про введення заходів оповіщення населення в повіті Ботошані, надіславши повідомлення RO-Alert о 16:20. У цей же час через службу екстреної допомоги 112 надійшло повідомлення про присутність дрона над селом Штіубієні, повіту Ботошані.

"За результатами розвідки, проведеної силами Міністерства внутрішніх справ, у районі Ботошеніца-Маре, Сучавського повіту, у кукурудзяному полі було виявлено літальний об’єкт, що зазнав аварії. Внаслідок зіткнення сталася невелика пожежа та утворилася яма діаметром приблизно 1 м і глибиною 30 см. Жертв не зафіксовано. На місце події вирушає піротехнічна група з SRI для оцінки ситуації", – повідомило Міністерство оборони.

У Румунії упродовж п’ятниці виявили уламки багатьох БпЛА, деякі – з бойовою частиною.

10 вересня на пляжі у Румунії також знайшли уламки безпілотника.

Вранці 11 вересня Румунія підіймала винищувачі F-16 для спостереження за повітряними цілями поблизу кордону з Україною.