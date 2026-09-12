В Румынии недалеко от Сучавы разбился дрон

В субботу днём в кукурузном поле в районе Ботошеница-Маре в Сучавском уезде Румынии был обнаружен разбитый дрон.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии, передаёт "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

В результате столкновения дрона с поверхностью произошел небольшой пожар и образовалась яма диаметром примерно один метр.

До этого власти разослали уведомление RO-Alert для Сучавского уезда после того, как Украина и Молдова сообщили о присутствии беспилотника.

"В субботу, 12 сентября, Центры управления воздушными операциями Украины и Республики Молдова сообщили Министерству национальной обороны о том, что беспилотник пересек воздушное пространство обоих государств, направляясь в северо-восточную часть Румынии. Два самолета F-16 румынских ВВС взлетели с 86-й авиабазы в Борчеи для мониторинга ситуации", – сообщило Минобороны Румынии.

Национальный военный командный центр сообщил Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям о введении мер оповещения населения в уезде Ботошани, разослав сообщение RO-Alert в 16:20. В это же время через службу экстренной помощи 112 поступило сообщение о нахождении дрона над селом Штиубиени, уезд Ботошани.

"По результатам разведки, проведенной силами Министерства внутренних дел, в районе Ботошеница-Маре Сучавского уезда в кукурузном поле был обнаружен потерпевший крушение летательный объект. В результате столкновения произошёл небольшой пожар и образовалась яма диаметром примерно 1 м и глубиной 30 см. Жертв не зафиксировано. На место происшествия направляется пиротехническая группа из SRI для оценки ситуации", – сообщило Министерство обороны.

В Румынии в течение пятницы обнаружили обломки многих БПЛА, некоторые – с боевой частью.

10 сентября на пляже в Румынии также нашли обломки беспилотника.

Утром 11 сентября Румыния поднимала истребители F-16 для наблюдения за воздушными целями вблизи границы с Украиной.