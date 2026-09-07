У Кремлі не відкидають можливості відновлення тристоронніх переговорів

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Росія не виключає можливості відновлення тристоронніх переговорів щодо російсько-української війни.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у понеділок, 7 вересня, цитує ТАСС, пише "Європейська правда".

Пєсков заявив, що наразі зарано говорити про терміни та місце проведення тристоронніх переговорів.

"Що стосується відновлення тристороннього формату, ви чули вчора заяви з Києва. Кушнер зробив такі заяви. Ми теж не виключаємо відновлення цього тристороннього формату", – сказав він.

Напередодні спецпредставник американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що завданням американської делегації, яка за останні два дні відвідала Київ та Москву, було "зблизити сторони".

За словами президента Володимира Зеленського, під час переговорів у Києві було запропоновано кілька нових ідей щодо подальшого переговорного процесу та домовились найближчим часом повторити зустріч у форматі Україна-США-Європа.

Кушнер заявив, що завершення війни в Україні до зими "не гарантоване", але американська сторона працює над створенням умов для досягнення цієї мети. Він також заявив, що Трамп рішуче налаштований покласти край російсько-українській війні.