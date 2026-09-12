Кушнер назвав поїздки до Москви та Києва "дуже успішними"

Спецпосланник американського президента Джаред Кушнер назвав поїздки до Москви та Києва, які він та його колега Стів Віткофф здійснили минулого тижня, "дуже успішними".

Про це він сказав у п’ятницю, 11 вересня, під час щорічної зустрічі YES у Києві, яку провів фонд Віктора Пінчука, пише кореспондентка "Європейської правди".

Спецпосланник Трампа заявив, що поїздка до Москви та Києва була дуже важливою.

"Я б сказав, що вона була дуже успішною. Думаю, тепер ми маємо чітке розуміння того, якими мають бути наступні кроки. Я вважаю, що в будь-якій складній проблемі потрібно спочатку створити певну рамку, в якій чітко визначити: по-перше, чого саме ми намагаємося досягти", – сказав він.

За його словами, тепер США мають "чітке уявлення не лише про те, що може покласти край" війні, а й про те, що "може привести до тривалого та стійкого миру".

"На мою думку, це дуже-дуже важливо. Думаю, нам вдалося добре це сформулювати. Можливість отримати актуальну інформацію від обох сторін була надзвичайно важливою. Провести час із росіянами, поставити їм різні запитання, спробувати зрозуміти, що вони бачать, як вони сприймають ситуацію, яку гнучкість можуть проявити. І я думаю, що це привело до появи нових ідей, які, сподіваюся, ми зможемо обговорити під час тристоронньої зустрічі найближчим часом", – зазначив Кушнер.

Він наголосив, що вони працюють над тим, аби організувати таку зустріч.

"Думаю, це було однією з головних цілей. Ми зрозуміли, що коли вдається зібрати обидві сторони разом, це значно продуктивніше, ніж так звана човникова дипломатія, якщо ви хочете зрештою прийти до конкретного результату", – наголосив він.

Також Кушнер вважає, що наразі "жодна зі сторін не має чіткого розуміння" того, яким має бути результат завершення російсько-української війни.

"Але наше завдання як посередника – працювати з обома сторонами, вибудовувати довіру, слухати обидві сторони, шукати точки перетину, а потім шукати можливість досягти домовленості або, в деяких випадках, створювати таку можливість", – додав спецпосланник Трампа.

Нагадаємо, 6 вересня спецпредставник американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що завданням американської делегації, яка відвідала Київ та Москву, було "зблизити сторони".

Президент Володимир Зеленський розповів, що загалом 6 вересня відбулося три раунди перемовин і всі вони були "дуже предметними"; йшлося про можливі параметри завершення війни та підтримку для України у короткостроковій перспективі.

А Кушнер тоді заявив, що завершення війни в Україні до зими не гарантоване, але американська сторона працює над створенням умов для досягнення цієї мети.

Більше про те, про що домовлялися представники США у Києві, читайте у статті: Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.