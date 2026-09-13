В Кремле назвали "невозможной" встречу Путина с Зеленским в Майами

Глава Кремля Владимир Путин отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры о прекращении войны в рамках саммита "Группы двадцати" в Соединенных Штатах.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков агентству AFP в Нью-Дели, передает France24, пишет "Европейская правда".

Ранее украинский президент заявил, что готов приехать на саммит G20 в Майами и встретиться с Путиным, если тот также примет участие во встрече.

Однако пресс-секретарь Кремля сразу отверг такую возможность, назвав её "невозможной".

Песков подчеркнул, что российский лидер готов встретиться с Зеленским исключительно в российской столице – Москве.

У Пескова уточнили, рассматривает ли Кремль альтернативное место для встречи с Зеленским.

"Есть готовность встретиться с ним в Москве", – ответил он.

Ранее Песков заявил, что Россия не исключает возможности возобновления трехсторонних переговоров по российско-украинской войне.

11 сентября спецпосланник американского президента Джаред Кушнер назвал поездки в Москву и Киев, которые он и его коллега Стив Виткофф совершили на прошлой неделе, "очень успешными".

Подробнее о том, о чём договорились представители США в Киеве, читайте в статье: Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чём шла речь на мирных переговорах в Киеве.