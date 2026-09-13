У Бельгії вперше не вдалося врятувати пораненого українського військового
Новини — Неділя, 13 вересня 2026, 08:30 —
У Бельгії від отриманих поранень вперше загинув український воїн, який прибув до країни для лікування.
Про це повідомив міністр оборони країни Тео Франкен у соцмережі Х, пише "Європейська правда".
Франкен повідомив, що тіло оператора дрона Романа репатріювали до України.
"Він отримав опіки і був перевезений до нашої країни. Нам не вдалося його врятувати. Раніше нам це вдавалося десятки разів, але цього разу – ні", – повідомив глава Міноборони Бельгії.
У серпні писали, що Бельгія надає 4 млн євро на цифровізацію ветеранських послуг.
А в червні Франкен оприлюднив плани постачання винищувачів F-16 до Збройних сил України.
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