У Бельгії вперше не вдалося врятувати пораненого українського військового

У Бельгії від отриманих поранень вперше загинув український воїн, який прибув до країни для лікування.

Про це повідомив міністр оборони країни Тео Франкен у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Франкен повідомив, що тіло оператора дрона Романа репатріювали до України.

"Він отримав опіки і був перевезений до нашої країни. Нам не вдалося його врятувати. Раніше нам це вдавалося десятки разів, але цього разу – ні", – повідомив глава Міноборони Бельгії.

У серпні писали, що Бельгія надає 4 млн євро на цифровізацію ветеранських послуг.

А в червні Франкен оприлюднив плани постачання винищувачів F-16 до Збройних сил України.