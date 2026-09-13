В Бельгии впервые не удалось спасти раненого украинского военнослужащего
Новости — Воскресенье, 13 сентября 2026, 08:30 —
В Бельгии от полученных ранений впервые погиб украинский военнослужащий, прибывший в страну на лечение.
Об этом сообщил министр обороны страны Тео Франкен в социальной сети X, пишет "Европейская правда".
Франкен сообщил, что тело оператора дрона Романа репатриировали в Украину.
"Он получил ожоги и был перевезен в нашу страну. Нам не удалось его спасти. Раньше нам это удавалось десятки раз, но в этот раз – нет", – сообщил глава Минобороны Бельгии.
В августе сообщалось, что Бельгия выделяет 4 млн евро на цифровизацию услуг для ветеранов.
А в июне Франкен обнародовал планы поставок истребителей F-16 в Вооруженные силы Украины.
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