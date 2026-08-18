Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім повідомив, що Бельгія надає 4 млн євро на цифровізацію ветеранських послуг.

Про це він розповів у Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

За словами Кіма, у вівторок він разом із віцепрем’єр-міністром і міністром закордонних справ Бельгії Максимом Прево, представниками НАТО та бельгійською делегацією обговорили те, як зробити державні сервіси для ветеранів і ветеранок швидшими та зручнішими.

"За підтримки Бельгії розвиватимемо цифрові сервіси, зокрема Ветеран Pro в Дії, інтеграцію державних систем та кібербезпеку реєстру ветеранів. Щоб люди витрачали менше часу на папери та більше – на своє життя", – зазначив Кім.

Він додав, що ветерани поспілкувалися із бельгійською делегацією, а "особисті історії завжди пояснюють більше, ніж будь-які презентації".

Нагадаємо, в ході візиту до Києва Прево, коментуючи питання конфіскації заморожених російських активів, наголосив, що усі можливі ризики мають спільно розділити країни ЄС.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Бельгії Максимом Прево вони обговорили "практично всі напрями двосторонньої та багатосторонньої співпраці".