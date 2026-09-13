У Швеції стартували парламентські вибори

У неділю, 13 вересня, у Швеції відбудуться парламентські вибори, результат яких може стати історичним для країни.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

13 вересня шведські громадяни підуть на виборчі дільниці обирати 349 депутатів національного парламенту, а також місцеву владу – після чотирьох років каденції теперішнього парламенту та уряду.

Виборчі дільниці відкриються о 08:00 за місцевим часом, а екзитполи з’являться незабаром після їхнього закриття.

Останні чотири роки країною керує правий уряд меншості, сформований партіями званої "коаліції Tidö" – за підтримки правопопулістів "Шведських демократів", які не мають міністерських портфелів, проте голосують за урядові пропозиції у парламенті.

Чинний прем’єр Ульф Крістерссон є представником "Поміркованих", партія має і основну кількість портфелів в уряді (загалом 17, включно з главами МЗС та Міноборони), тоді як ліберали – 11, християнські демократи – 6.

Останні опитування у Швеції свідчили, що блок опозиційних партій з незначним відривом випереджає блок керівної коаліції.

Нещодавно Крістерссон звертався до Європи з попередженням не довіряти лівим у питаннях оборони.

Детально на цю тему – у статті Вибори у друзів України: чи можлива зміна влади у Швеції та як це вплине на підтримку ЗСУ.