В Швеции начались парламентские выборы

В воскресенье, 13 сентября, в Швеции состоятся парламентские выборы, результат которых может стать историческим для страны.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

13 сентября шведские граждане пойдут на избирательные участки, чтобы избрать 349 депутатов национального парламента, а также местные органы власти – по истечении четырёхлетнего срока полномочий нынешнего парламента и правительства.

Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени, а экзит-поллы появятся вскоре после их закрытия.

Последние четыре года страной руководит правое правительство меньшинства, сформированное партиями так называемой "коалиции Tidö" – при поддержке правопопулистов из "Шведских демократов", которые не имеют министерских портфелей, но голосуют за правительственные предложения в парламенте.

Действующий премьер Ульф Кристерссон является представителем партии "Умеренные", которая занимает большинство министерских постов в правительстве (всего 17, включая главы МИД и Минобороны), тогда как у либералов – 11, у христианских демократов – 6.

Последние опросы в Швеции показали, что блок оппозиционных партий с незначительным отрывом опережает блок правящей коалиции.

Недавно Кристерссон обратился к Европе с предупреждением не доверять левым в вопросах обороны.

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