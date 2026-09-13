Президент і прем'єр Франції побили рекорд непопулярності

У Франції до рекордного рівня знизилась популярність президента Емманюеля Макрона та прем'єра Себастьєна Лекорню.

Такими є дані опитування Ipsos bva-CESI, передає "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Рейтинг схвалення Емманюеля Макрона досяг найнижчого рівня: 16%, порівняно з 21% у липні 2026 року. 81% французів зараз (+7 пунктів) негативно оцінюють його діяльність.

Позитивна думка про президента навіть серед прихильників центристських партій ледь перевищує більшість: 53% мають позитивну думку про президента.

Популярність Себастьєна Лекорню також знижується: 20% французів позитивно оцінюють його діяльність, порівняно з 27% у липні 2026 року.

Жеральд Дарманен залишається найпопулярнішим міністром (38%), за ним йдуть Лоран Нуньєс (25%, без змін) та Жан-Ноель Барро (12%, без змін).

На початку політичного сезону барометр Ipsos-CESI фіксує зростання невдоволення французів щодо можливого обрання будь-якого з кандидатів у президенти.

Ця тенденція стосується заявлених кандидатів з усього політичного спектру: Жан-Люк Меленшон (70% були б незадоволені, якби його обрали; +5 пунктів), Марін Тондельє (61%, +8 пунктів), Рафаель Глюксманн (52%, +6 пунктів), Габріель Атталь (60%, +12 пунктів), Бруно Ретаййо (53%, +6 пунктів) та Марін Ле Пен (52%, +5 пунктів)". Ситуація є ще більш критичною для Едуара Філіпа , рівень несхвалення якого зростає (57 % були б незадоволені, +12 пунктів), тоді як його підтримка також знижується (19 % були б задоволені, -4 пункти).

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив упевненість, що Альянс залишиться "сильним", незалежно від того, хто переможе на президентських виборах наступного року у Франції.

Читайте також Секрет живучості Ле Пен. Чому ультраправа кандидатка може очолити Францію після трьох поразок.