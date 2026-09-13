Президент и премьер Франции побили рекорд непопулярности

Во Франции до рекордного уровня снизилась популярность президента Эммануэля Макрона и премьера Себастьяна Лекорню.

Об этом свидетельствуют данные опроса Ipsos bva-CESI, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Рейтинг одобрения Эммануэля Макрона достиг самого низкого уровня: 16% по сравнению с 21% в июле 2026 года. 81% французов сейчас (+7 пунктов) негативно оценивают его деятельность.

Положительное мнение о президенте даже среди сторонников центристских партий едва превышает большинство: 53% имеют положительное мнение о президенте.

Популярность Себастьяна Лекорню также снижается: 20% французов положительно оценивают его деятельность по сравнению с 27% в июле 2026 года.

Жеральд Дарманен остается самым популярным министром (38%), за ним следуют Лоран Нуньес (25%, без изменений) и Жан-Ноэль Барро (12%, без изменений).

В начале политического сезона барометр Ipsos-CESI фиксирует рост недовольства французов в отношении возможного избрания любого из кандидатов в президенты.

Эта тенденция касается заявленных кандидатов со всего политического спектра: Жан-Люк Меленшон (70% были бы недовольны, если бы его избрали; +5 пунктов), Марин Тонделье (61%, +8 пунктов), Рафаэль Глюксманн (52%, +6 пунктов), Габриэль Атталь (60 %, +12 пунктов), Бруно Ретайо (53 %, +6 пунктов) и Марин Ле Пен (52 %, +5 пунктов)". Ситуация ещё более критична для Эдуара Филиппа, уровень неодобрения которого растёт (57 % были бы недовольны, +12 пунктов), в то время как его поддержка также снижается (19 % были бы довольны, -4 пункта).

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что Альянс останется "сильным", независимо от того, кто победит на президентских выборах в следующем году во Франции.

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