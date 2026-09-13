У блоці Мерца спростували спекуляції про його відставку

Після провалу керівного Християнсько-демократичного союзу на виборах у німецькій Саксонії-Ангальт з’явилися чутки про майбутню заміну канцлера Фрідріха Мерца – у його блоці це спростували.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Маркус Зьодер, прем’єр-міністр Баварії та голова консервативної партії ХСС (сестринська партія ХДС) спростував чутки про можливу відставку канцлера.

"Незалежно від того, хто б не прийшов на зміну найближчим часом, якщо врахувати всі альтернативи, спочатку він зіткнувся б із тими самими проблемами – із (соціал-демократичною) СДПН, яка бореться з реформами", – заявив Зьодер.

59-річного політика останнім часом неодноразово згадували як одного з можливих наступників Фрідріха Мерца.

Проте на запитання, чи є Мерц і надалі тією людиною, яка здатна очолити уряд, що прагне просувати реформи, Зьодер відповів: "Так, він підтримує реформи".

Щодо чуток про те, що провідні представники ХДС та ХСС можуть закликати канцлера піти у відставку після земельних виборів, які відбудуться через тиждень, він сказав: "Звичайно, ходять розмови про партії та окремих осіб".

Однак, за його словами, Союзу слід триматися разом і не дозволити "Альтернативі для Німеччини" розколоти його. ХСС "абсолютно нізащо" не усуне канцлера з посади, заявив Зьодер.

На запитання, чи проіснує чорно-червона коаліція на федеральному рівні (ХДС/ХСС та СДПН) як заплановано до 2029 року, Зьодер відповів обережно: "Сподіваюся, що так". Він додав, що очевидно: федеральний уряд повинен "значно активізувати свої зусилля". Досягнуті на сьогодні результати є надто мізерними.

Нагадаємо, на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу, проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

Більше у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.