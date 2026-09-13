Сикорский: российский терроризм не просто стучит в дверь – он уже вошел в нее

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что российский терроризм уже проник в Европу, комментируя последние атаки РФ.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с главой украинской дипломатии Андреем Сибигой в Киеве, передает "Европейская правда".

Радослав Сикорский подчеркнул, что это не только физическая, но и идеологическая война за восстановление статуса России как особого государства, имеющего право доминировать над другими.

"Украина и Польша не позволят России господствовать над нами. Этого не произойдет, это не вернется. Мы также боремся за то, чтобы Украина сама решала, кто имеет право находиться в Украине, а не Путин", – сказал Сикорский.

Он подчеркнул, что "бомбардировки буквально в нескольких сотнях метров от польской границы влияют на безопасность его соотечественников".

"Пусть для всех в моей родине это станет окончательным доказательством того, что безопасность Польши и Украины неразрывно связаны между собой и что проявление солидарности со всей Украиной, а также с каждым украинцем в отдельности – с теми, кто проживает в Польше, и с теми, кто хочет въехать в Польшу, – это и есть укрепление солидарности между нашими народами", – подчеркнул глава МИД Польши.

"Российский терроризм не просто стучится в двери Европы – он уже вошел в эти двери, а гибридная война ведется в кинетической форме", – заявил он.

Рано утром польские системы обнаружили атаку нескольких реактивных дронов "Герань-5" на западе Украины. Один из них упал в 1 км от границы с Польшей, второй – в 5 км.

Польские вооружённые силы подняли истребители, а службы предупредили жителей приграничных регионов об опасности. Один из российских дронов попал в поезд маршрута Киев–Варшава перед границей с Польшей, другой – вблизи пограничного перехода Дорогуск–Ягодин.

Нарушения границы Республики Польша не зафиксировано – сообщило к 10:00 Оперативное командование родов войск после завершения операции.

В воскресенье в 17:00 в штаб-квартире Правительственного центра безопасности состоится специальное совещание служб с участием министров и представителей служб по инициативе премьер-министра Дональда Туска.

Стоит отметить, что пресс-секретарь Оперативного командования родов войск Польши Яцек Горишевский заявил, что в ночь на 13 сентября, когда Россия атаковала украинские регионы, для его страны"угроза была реальной".