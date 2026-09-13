У Польщі кажуть, що вночі була "реальна загроза" для країни через дрони РФ біля кордону

Речник Оперативного командування видів збройних сил Польщі Яцек Горишевський заявив, що у ніч проти 13 вересня, коли Росія атакувала українські регіони, для його країни "загроза була реальною".

Його слова наводить RMF24, пише "Європейська правда".

У ніч на 13 вересня Росія атакувала Україну 453 безпілотниками різних типів, зокрема реактивними. Горишевський заявив, що для Польщі "загроза була реальною".

"Безпілотники діяли і навіть вражали цілі, розташовані дуже близько до кордону з Польщею – на відстані від кількох до кількох десятків кілометрів", – акцентував він.

Нагадаємо, речник Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі Даріуш Сінецький заявив, що у ніч проти 13 вересня, безпілотник влучив у вантажівку неподалік прикордонного переходу "Ягодин-Дорогуськ".

Ще раніше речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що влучань безпосередньо у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею не було.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що порушення повітряного простору країни не відбулося.

А "Укрзалізниця" повідомила про те, що Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею.