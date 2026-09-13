Туск скликає в неділю спецнараду через удари Росії біля кордону

У неділю о 17:00 має розпочатися спеціальна нарада в Урядовому центрі безпеки Польщі, скликана прем’єр-міністром.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Справа стосується нічних російських атак поблизу польського кордону.

У нараді, ініційованій Дональдом Туском, про яку першою повідомила телестанція TVN24, візьмуть участь міністри та особи, відповідальні за роботу спецслужб. Про заплановану нараду пізніше підтвердив речник уряду Адам Шлапка.

Варто зазначити, що речник Оперативного командування видів збройних сил Польщі Яцек Горишевський заявив, що у ніч проти 13 вересня, коли Росія атакувала українські регіони, для його країни "загроза була реальною".

Речник Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі Даріуш Сінецький заявив, що у ніч проти 13 вересня, безпілотник влучив у вантажівку неподалік прикордонного переходу "Ягодин-Дорогуськ".

Ще раніше речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що влучань безпосередньо у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею не було.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що порушення повітряного простору країни не відбулося.

А "Укрзалізниця" повідомила про те, що Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею.