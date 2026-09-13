"Укрзалізниця" допустила, что целью дрона РФ мог быть поезд с дипломатами и политиками

В железнодорожной компании "Укрзалізниця" уточнили детали атаки РФ вблизи границы с Польшей, в ходе которой был поражен локомотив, предположив, что целью мог быть именно дипломатический поезд, который отправился со станции раньше запланированного времени.

Об этом говорится в сообщении "Укрзалізниця" в Telegram, передает "Европейская правда".

Железнодорожники рассказали, что незадолго до поражения локомотива на границе Украины и Польши на станции Ягодин находился дипломатический поезд, на борту которого, в частности, были советники по вопросам безопасности нескольких государств-членов Евросоюза, бывшие европейские лидеры, включая экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. В другом поезде, который находился на станции Ягодин именно в момент этой атаки, был бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

Реактивный дрон, атаковавший локомотив на границе Украины и Польши, был обнаружен диспетчером Центральной мониторинговой группы, и сигнал на эвакуацию из поезда был дан буквально за 15 минут до попадания в локомотив.

"Вполне вероятно, что целью этого российского дрона мог быть и дипломатический поезд, который отправился со станции раньше предусмотренного для него времени в рамках пересмотра графиков движения поездов в режиме реального времени из-за постоянной угрозы российских ударов", – говорится в сообщении.

Как отмечается, "Укрзалізниця" постоянно корректирует расписания движения поездов в зависимости от того, какие пути доступны, а какие заблокированы из-за ударов.

Как сообщалось, один из ближайших советников канцлера Германии Фридриха Мерца Гюнтер Зауттер, советники по вопросам безопасности других европейских стран, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон находились в поезде, который должны были эвакуировать вблизи границы с Польшей из-за атаки на другой украинский поезд.

Как уточнил экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт, пассажиры получили предупреждение об эвакуации поезда, но предупреждение было отменено, и поезд смог продолжить движение.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что атака РФ затруднила пересечение украинско-польской границы его команде.