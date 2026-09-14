Лось на коліях на півтори години створив проблеми біля головного вокзалу Варшави

В районі головного залізничного вокзалу польської столиці Варшави довелось більш як на годину обмежити рух через лося, який забрів на колії.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Польський оператор залізниці PKP близько 21 години у неділю повідомив, що в районі центрального вокзалу на коліях помітили лося, у зв’язку з чим призупинено роботу платформ 3 і 4 та можливі затримки поїздів.

Фото зі сторінки РКР в Х

Зазначили, що залізничники та профільні фахівці вживають заходів, щоб безпечно вигнати тварину за межі залізниці.

Після 22 години оголосили, що лося успішно випровадили і надалі поїзди курсують у звичайному режимі. Перебої тривали близько 80 хвилин.

У п’ятницю на польській залізниці по всій території країни були масштабні перебої через страйк машиністів, які скидали швидкість перед кожним залізничним переїздом.

Їхня акція протесту стала відповіддю на чергову серйозну аварію на переїзді - за участю бетономішалки й пасажирського поїзда – що спричинила сходження з рейок локомотива та кількох вагонів і загибель одного з пасажирів.