Лось на путях на полтора часа создал проблемы возле главного вокзала Варшавы

В районе главного железнодорожного вокзала польской столицы Варшавы пришлось более чем на час ограничить движение из-за лося, который забрел на пути.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Польский железнодорожный оператор PKP около 21:00 в воскресенье сообщил, что в районе центрального вокзала на путях заметили лося, в связи с чем приостановлена работа платформ 3 и 4 и возможны задержки поездов.

Фото со страницы РКР в Х

Отметили, что железнодорожники и профильные специалисты принимают меры, чтобы безопасно выгнать животное за пределы железной дороги.

После 22 часов объявили, что лося успешно вывели и поезда курсируют в обычном режиме. Перебои длились около 80 минут.

В пятницу на польской железной дороге по всей территории страны произошли масштабные перебои из-за забастовки машинистов, которые сбрасывали скорость перед каждым железнодорожным переездом.

Их акция протеста стала ответом на очередную серьезную аварию на переезде –с участием бетономешалки и пассажирского поезда – которая привела к схождению с рельсов локомотива и нескольких вагонов и гибели одного из пассажиров.