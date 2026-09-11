По всій Польщі паралізований рух поїздів через страйк

Загальнонаціональний страйк машиністів у Польщі спричинив сповільнення руху на залізничних коліях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Протест, який оголосила Профспілка машиністів залізниці, триватиме до 12:00 п’ятниці, 11 вересня.

До цього часу по всій Польщі заплановані до відправки 3 тисяч поїздів. Потяги, проїжджаючи залізнично-дорожні переїзди, мають знизити швидкість до 20 км/год. А це вже зараз спричиняє значні ускладнення на залізниці.

Найбільші затримки вже перевищують три години, у кількох поїздах – щонайменше годину, а в кількох десятках – понад пів години.

Загалом повідомляють про 246 поїздів, які мають затримки або не вирушили за маршрутом – проте не у всіх випадках причиною є протест.

Про загальний страйк машиністів у Польщі повідомляли напередодні. Машиністи вимагають підвищення безпеки на переїздах в Сокольниках Сухих у Мазовецькому воєводстві.

Приводом до акції протесту стала аварія, що трапилася в середу близько 11:30 на залізничному переїзді в Сокольниках Сухих. Згідно з попередніми висновками слідчих, водій вантажівки виїхав на колії, попри світловий сигнал, що забороняв в’їзд. Він зіткнувся з поїздом "Інтерсіті", що прямував за маршрутом Люблін – Щецин.

У результаті аварії зійшли з рейок локомотив та два перші вагони поїзда. У поїзді перебувало щонайменше 114 осіб, у тому числі троє членів екіпажу.

Вісім постраждалих доправили до лікарень, одна пасажирка померла, четверо перебували у важкому стані.