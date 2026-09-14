У Польщі вважають, що зима може стати переломною у війні в Україні

За словами заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика, російські удари поблизу польського кордону є спробою відрізати Україну від військових поставок.

Про це Цезарій Томчик розповів в інтерв’ю виданню TVN24, пише "Європейська правда".

Як каже заступник міністра, наступні місяці, особливо зима, можуть стати переломним моментом у війні – зокрема, і на користь Росії.

"Росія вважає, що це може стати переломним моментом у веденні війни і що сьогодні Україна також потребує максимальної підтримки від західного світу, щоб вистояти у війні та мати змогу ефективно захищатися від повітряних атак", – сказав Томчик.

За словами Томчика, останні атаки на захід України – це ще й випробування НАТО. Зокрема, за даними ЦРУ, серед планів Росії на найближчий час є сценарії, які стосуються європейських країн.

"Я не хочу тут розкривати якихось сенсаційних деталей, але те, що ми бачили в Німеччині – можливі диверсійні акти, можливе загострення гібридної війни, але в таких масштабах, яких ми досі не бачили, можливі акції різного роду десь на прикордонних територіях, наприклад, у балтійських країнах, на кордоні з НАТО, – це дуже реальні сценарії, які можуть перерости в щось набагато серйозніше", – говорить чиновник.

Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила по локомотиву пасажирського потяга неподалік кордону з Польщею. В "Укрзалізниці" припустили, що мішенню дрона РФ міг бути потяг з дипломатами і політиками, людей з якого довелося евакуювати. Зокрема, у поїзді був експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон й один із найближчих радників канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гюнтер Зауттер.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже активних дій з боку Росії, і не можна виключити більш серйозних атак і на польській території.