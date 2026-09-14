В Польше считают, что зима может стать переломной в войне в Украине

По словам заместителя министра обороны Польши Цезария Томчика, российские удары вблизи польской границы являются попыткой отрезать Украину от военных поставок.

Об этом Цезарий Томчик рассказал в интервью изданию TVN24, пишет "Европейская правда".

Как заявил заместитель министра, ближайшие месяцы, особенно зима, могут стать переломным моментом в войне – в частности, и в пользу России.

"Россия считает, что это может стать переломным моментом в ведении войны и что сегодня Украина также нуждается в максимальной поддержке со стороны западного мира, чтобы выстоять в войне и иметь возможность эффективно защищаться от воздушных атак", – сказал Томчик.

По словам Томчика, последние атаки на запад Украины – это еще и испытание для НАТО. В частности, по данным ЦРУ, среди планов России на ближайшее время есть сценарии, касающиеся европейских стран.

"Я не хочу здесь раскрывать какие-то сенсационные детали, но то, что мы видели в Германии – возможные диверсионные акты, возможное обострение гибридной войны, но в таких масштабах, которых мы до сих пор не видели, возможные акции разного рода где-то на приграничных территориях, например, в балтийских странах, на границе с НАТО, – это очень реальные сценарии, которые могут перерасти в нечто гораздо более серьезное", – говорит чиновник.

Напомним, 13 сентября Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей. В компании "Укрзалізниця" предположили, что целью дрона РФ мог быть поезд с дипломатами и политиками, людей из которого пришлось эвакуировать. В частности, в поезде находились бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и один из ближайших советников канцлера Германии Фридриха Мерца – Гюнтер Зауттер.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень активных действий со стороны России, и нельзя исключать более серьёзных атак и на польской территории.