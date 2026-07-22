ЗМІ: Британія та Німеччина планують створити ракету дальністю понад 2000 км

Велика Британія та Німеччина до 2034 року планують створити високоточну далекобійну ракету, здатну вражати цілі на відстані понад 2000 кілометрів.

Про це стало відомо британському виданню The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Джерела видання, обізнані з оборонною стратегією Великої Британії, стверджують, що країна відмовилася від усталеного в епоху холодної війни уявлення про Німеччину як про пасивного й неефективного партнера і тепер вважає, що вона відіграє ключову роль у протистоянні кремлівському правителю Владіміру Путіну.

"Протягом кількох років Велика Британія хотіла, щоб Німеччина відігравала у сфері оборони таку роль, яку вона просто не могла взяти на себе з політичних причин, але тепер ситуація змінилася, і з’явилося величезне відчуття нових можливостей", – сказав джерело в британських спецслужбах, маючи на увазі нову мету Німеччини – створити найпотужнішу армію звичайних озброєнь на континенті.

Інше джерело передбачило "новий імпульс" у поглибленні двосторонніх відносин за часів прем’єрства Енді Бернема.

За інформацією The Telegraph, у центрі всієї цієї співпраці – ракетна програма DPS, мета якої створити ракету, здатну знищувати стратегічні цілі в Росії з відстані понад 2000 кілометрів.

Програма DPS вартістю 30 млрд фунтів стерлінгів була оголошена як проєкт під керівництвом Великої Британії за участю 12 союзних країн на саміті НАТО в Анкарі в липні, при цьому очікується, що Німеччина відіграватиме в ній провідну роль.

Джерела в оборонній промисловості повідомляють, що проєкт, ймовірно, базуватиметься на поєднанні німецького фінансування та британського досвіду, слідуючи моделі нещодавнього розширення збройових заводів у Великій Британії за рахунок німецьких коштів, що також дозволило створити сотні робочих місць.

Британські посадовці прагнуть перевести проєкт зі стадії листа про наміри 2024 року в статус офіційної програми у 2027 році та, в ідеалі, завершити розробку цієї зброї до 2034 року.

Розглядаються дві версії ракети DPS: низьколітаюча крилата ракета, яка пролітає під російськими системами ППО, та гіперзвукова ракета, що розвиває швидкість, яка вп’ятеро перевищує швидкість звуку.

За інформацією The Telegraph, у британської стороні існує думка, що проєкт просувається хорошими темпами і має потенціал стати символом того, як Європа позбавляється залежності від американської військової підтримки.

З німецького боку офіційні особи з оптимізмом ставляться до програми DPS, але не вважають її "центром тяжіння" у проєктах щодо ракет дальньої дії. Швидше, вони розглядають її як один із кількох перспективних проєктів, таких як очолювана Францією ініціатива "Європейський підхід до ударів на далекі відстані" (ELSA).

Існують також певні побоювання, що проєкт має реалізовуватися ще швидше, ніж передбачено поточним графіком, згідно з яким його завершення заплановано на 2034 рік.

Крім того, ключові деталі програми тримаються в суворій таємниці.

Нещодавно ЗМІ писали, що Велика Британія підписала контракти з кількома компаніями на розробку першої за понад пів століття балістичної ракети, прагнучи як підтримати Україну, так і зменшити залежність Європи від американської зброї.

Також варто зазначити, що десять держав Європи, включаючи Україну, у понеділок, 13 липня, за результатами установчого засідання у Парижі заявили про створення інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи.