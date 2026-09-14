В Іспанії кажуть, що Сеуту за місяць залишило понад п’ять тисяч мігрантів

Уряд Іспанії повідомив, що за місяць понад 5 300 мігрантів, які залишилися в Сеуті після липневого напливу, повернулися до Марокко.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Нові дані з’явилися на тлі критики на адресу прем’єр-міністра Педро Санчеса у зв’язку зі швидкістю, з якою мігрантів висилають з цієї іспанської території в Північній Африці, що завдає шкоди його іміджу напередодні виборів наступного року.

Понад 70 тисяч мігрантів прорвалися до Сеути 30 і 31 липня під час безпрецедентного напливу.

Уряду довелося встановити особи тисяч мігрантів, які залишалися в місті протягом кількох тижнів, щоб перевірити, чи мають вони право на притулок.

Анхель Віктор Торрес, міністр, якому доручено координувати дії уряду, заявив у відео, опублікованому в соціальних мережах, що з 10 серпня 5 321 особа "добровільно повернулася" до Марокко.

Дев’яносто осіб "відмовилися" від своїх клопотань про міжнародний захист, а "майже 1 000 осіб проходять реєстрацію з метою завершення процедури повернення", додав Торрес.

Міністр не повідомив, скільки мігрантів залишилося в Сеуті після цих повернень – ця цифра постійно викликає суперечки між лівим урядом і міською владою, очолюваною консерваторами.

У п’ятницю голова Сеути Хуан Хесус Вівас, який представляє головну опозиційну праву Народну партію, оцінив їхню кількість у 13 тисяч осіб, однак оцінки уряду виявилися значно нижчими.

Місцеві жителі регулярно влаштовують протести через те, що мігранти продовжують розбивати табори на пляжах і ночувати на вулицях, звинувачуючи уряд у тому, що він кинув місто напризволяще в умовах гуманітарної кризи.

У неділю Міністерство у справах міграції оголосило про створення ще 864 місць у тимчасових притулках для мігрантів, у результаті чого їхня загальна кількість сягнула приблизно 4 300, при цьому планується довести їхню кількість до 6 тисяч "у найближчому майбутньому".

Нагадаємо, мер-президент іспанського автономного міста Сеута, що у Північній Африці, звинуватив Марокко у "політиці тиску" на місто та закликав ЄС зайняти більш жорстку позицію щодо Рабату й виділити кошти на охорону кордону.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.