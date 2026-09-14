В Испании говорят, что Сеуту за месяц покинули более пяти тысяч мигрантов

Правительство Испании сообщило, что за месяц более 5 300 мигрантов, остававшихся в Сеуте после июльского наплыва, вернулись в Марокко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Новые данные появились на фоне критики в адрес премьер-министра Педро Санчеса в связи со скоростью, с которой мигрантов высылают с этой испанской территории в Северной Африке, что наносит ущерб его имиджу в преддверии выборов в следующем году.

Более 70 тысяч мигрантов прорвались в Сеуту 30 и 31 июля во время беспрецедентного наплыва.

Правительству пришлось установить личности тысяч мигрантов, которые оставались в городе в течение нескольких недель, чтобы проверить, имеют ли они право на убежище.

Анхель Виктор Торрес, министр, которому поручено координировать действия правительства, заявил в видео, опубликованном в социальных сетях, что с 10 августа 5 321 человек "добровольно вернулись" в Марокко.

Девяносто человек "отказались" от своих ходатайств о международной защите, а "почти 1 000 человек проходят регистрацию с целью завершения процедуры возвращения", добавил Торрес.

Министр не сообщил, сколько мигрантов осталось в Сеуте после этих возвращений – эта цифра постоянно вызывает споры между левым правительством и городскими властями, возглавляемыми консерваторами.

В пятницу мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас, представляющий главную оппозиционную правую Народную партию, оценил их число в 13 тысяч человек, однако оценки правительства оказались значительно ниже.

Местные жители регулярно устраивают протесты из-за того, что мигранты продолжают разбивать лагеря на пляжах и ночевать на улицах, обвиняя правительство в том, что оно бросило город на произвол судьбы в условиях гуманитарного кризиса.

В воскресенье Министерство по делам миграции объявило о создании ещё 864 мест во временных приютах для мигрантов, в результате чего их общее количество достигло примерно 4 300, при этом планируется довести их число до 6 тысяч "в ближайшем будущем".

Напомним, мэр-президент испанского автономного города Сеута, расположенного в Северной Африке, обвинил Марокко в "политике давления" на город и призвал ЕС занять более жесткую позицию в отношении Рабата и выделить средства на охрану границы.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.