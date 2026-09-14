В аеропорту Кишинева почав діяти особливий режим через паломництво хасидів

З 14 вересня в аеропорту Кишинева набули чинності тимчасові обмеження щодо доступу до термінала: тепер у будівлю можуть заходити лише пасажири з посадковими квитками, співробітники аеропорту та екіпажі літаків.

Про це повідомляє NewsMaker, інформує "Європейська правда".

Особливий режим в аеропорту Кишинева триватиме до 17 вересня включно.

В адміністрації аеропорту раніше уточнили, що запровадили обмеження для забезпечення безпеки в умовах різкого збільшення пасажиропотоку, спричиненого масовим від’їздом з українського міста Умань хасидських паломників після святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана.

Таким чином, з 14 по 17 вересня пасажири можуть увійти до термінала не пізніше ніж за три години до запланованого часу вильоту, на підставі проїзного документа та підтвердження рейсу.

Крім того, компетентні органи почали суворо регулювати рух та стоянку автобусів на спеціально відведених майданчиках біля аеропорту, щоб уникнути блокування під’їзних шляхів.

Водіям та організаторам груп рекомендують дотримуватися встановлених маршрутів, місць зупинок та вказівок персоналу на місці, щоб уникнути блокування під’їзних шляхів до термінала.

Співробітники аеропорту закликали пасажирів заздалегідь перевіряти статус рейсу на онлайн-табло аеропорту, підготувати проїзні документи для перевірки та дотримуватися вказівок персоналу аеропорту й компетентних органів.

Повідомляли також, що Державний департамент США рекомендував громадянам Сполучених Штатів утриматися від поїздок до Умані Черкаської області під час щорічного паломництва хасидів до могили Ребе Нахмана на святкування єврейського нового року – Рош га-Шана.

Восени 2024 року писали, що після декількох місяців переговорів влада Молдови не дозволила ізраїльським прочанам проїзд до України територією Молдови на святкування Рош га-Шана.