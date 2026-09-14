В аэропорту Кишинева начал действовать особый режим из-за паломничества хасидов

С 14 сентября в аэропорту Кишинева вступили в силу временные ограничения на доступ в терминал: теперь в здание могут входить только пассажиры с посадочными талонами, сотрудники аэропорта и экипажи самолетов.

Об этом сообщает NewsMaker, передает "Европейская правда".

Особый режим в аэропорту Кишинева продлится до 17 сентября включительно.

В администрации аэропорта ранее уточнили, что ввели ограничения для обеспечения безопасности в условиях резкого увеличения пассажиропотока, вызванного массовым отъездом из украинского города Умань хасидских паломников после празднования еврейского Нового года – Рош ха-Шана.

Таким образом, с 14 по 17 сентября пассажиры могут войти в терминал не позднее чем за три часа до запланированного времени вылета, предъявив проездной документ и подтверждение рейса.

Кроме того, компетентные органы начали строго регулировать движение и стоянку автобусов на специально отведенных площадках возле аэропорта, чтобы избежать блокирования подъездных путей.

Водителям и организаторам групп рекомендуется придерживаться установленных маршрутов, мест остановок и указаний персонала на месте, чтобы избежать блокирования подъездных путей к терминалу.

Сотрудники аэропорта призвали пассажиров заранее проверять статус рейса на онлайн-табло аэропорта, подготовить проездные документы для проверки и следовать указаниям персонала аэропорта и компетентных органов.

Сообщалось также, что Государственный департамент США рекомендовал гражданам Соединённых Штатов воздержаться от поездок в Умань Черкасской области во время ежегодного паломничества хасидов к могиле Ребе Нахмана на празднование еврейского нового года – Рош ха-Шана.

Осенью 2024 года сообщалось, что после нескольких месяцев переговоров власти Молдовы не разрешили израильским паломникам проезд в Украину через территорию Молдовы на празднование Рош ха-Шана.