В Германии почти каждый третий доброволец непригоден к военной службе – Минобороны

Многие из добровольцев, которые заявили о желании пройти новую военную службу в немецкой армии – Бундесвере, физически не соответствуют требованиям.

Об этом сообщает Der Spiegel, пишет "Европейская правда".

Согласно внутренней статистике Министерства обороны, которую приводит издание, во втором квартале этого года в ходе медицинских осмотров более 31% желающих были признаны непригодными к военной службе. В статистике за первые месяцы реализации проекта уровень отбора составлял лишь около 25%.

Так, во втором квартале 2026 года врачи признали 1131 из 1490 претендентов годными к службе в Бундесвере, а 359 были отчислены. В первом квартале количество претендентов, признанных негодными к военной службе, было несколько меньше.

Цифры по отсеву являются ударом для флагманского проекта министра обороны, отмечает Der Spiegel. Изначально предполагалось, что добровольно в ряды вооруженных сил будут поступать преимущественно физически подготовленные кандидаты.

В августе Минобороны Германии сообщало, что численность Бундесвера на конец июля 2026 года выросла до около 186,7 тысячи военнослужащих – это самый высокий показатель примерно за 13 лет.

Ранее, в апреле, министр обороны Германии Борис Писториус представил первую в истории Бундесвера военную стратегию, цель которой – превратить немецкую армию в самую сильную в Европе на фоне угрозы со стороны России.