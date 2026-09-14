Прем’єр Литви розповів, як Україну підтримуватимуть взимку

Литва готова надавати Україні трансформатори для підтримки енергетичної інфраструктури взимку, локомотиви, а також засоби для опалення і продукти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс на пресконференції в Києві, його цитує "Укрінформ".

Сінкявічюс також додав, що Литва хоче продовжувати ініціативи з конкретної допомоги фізичним особам, передаючи засоби для опалення, продукти.

"Ми будемо думати над цим, не лише як уряд, але і як все литовське суспільство, яке вже не одну акцію таку проводило. Я думаю, ми і надалі такі акції будемо проводити", – зазначив він.

Повідомляли, що Міністерство економіки Латвії на додаток до раніше ухваленого рішення щодо закупівлі дизельних генераторів для Чернігівської області спрямує залишок коштів на придбання ще 12 дизельних генераторів.

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні пообіцяла продовження гуманітарної допомоги Україні у прийдешній зимовий сезон.

Президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що Україні важливо бути готовою до "найгіршого сценарію" щодо того, яка буде ситуація взимку.