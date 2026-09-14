Премьер Литвы рассказал, как будут поддерживать Украину зимой

Литва готова предоставить Украине трансформаторы для поддержания энергетической инфраструктуры зимой, локомотивы, а также средства для отопления и продукты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс на пресс-конференции в Киеве, его цитирует "Укринформ".

Синкявичюс также добавил, что Литва хочет продолжать инициативы по оказанию конкретной помощи физическим лицам, передавая средства для отопления и продукты.

"Мы будем думать над этим не только как правительство, но и как все литовское общество, которое уже не раз проводило подобные акции. Я думаю, мы и в дальнейшем будем проводить такие акции", – отметил он.

Сообщалось, что Министерство экономики Латвии в дополнение к ранее принятому решению о закупке дизельных генераторов для Черниговской области направит остаток средств на приобретение еще 12 дизельных генераторов.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала продолжение гуманитарной помощи Украине в предстоящий зимний сезон.

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью "Европейской правде" заявил, что Украине важно быть готовой к "худшему сценарию" относительно того, какой будет ситуация зимой.