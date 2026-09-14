У Німеччині в аварії літака загинули троє людей

Троє людей загинули внаслідок аварії невеликого літака на полі поблизу Еркеленца в німецькій землі Рейнланд-Пфальц.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Жоден із пасажирів не вижив у результаті інциденту, що стався в понеділок вранці, повідомив представник поліції району Хайнсберг. Подробиці щодо екіпажу та обставин аварії наразі невідомі.

За даними поліції, літак впав на поле поблизу села Еркеленц-Гердерат приблизно о 11:20 ранку. На фотографіях видно повністю зруйновані уламки літака "Сесна" на краю поля поблизу кількох дерев.

фото dpa

Опівдні на місці події працювали пожежники та поліція. Представник поліції повідомив, що Федеральне управління повітряної навігації вже вирушило на місце для проведення стандартного розслідування причин аварії.

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