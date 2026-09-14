В Германии в авиакатастрофе погибли три человека

Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета на поле недалеко от Эркеленца в немецкой земле Рейнланд-Пфальц.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Ни один из пассажиров не выжил в результате инцидента, произошедшего в понедельник утром, сообщил представитель полиции района Хайнсберг. Подробности об экипаже и обстоятельствах аварии пока неизвестны.

По данным полиции, самолет упал на поле недалеко от деревни Эркеленц-Гердерат примерно в 11:20 утра. На фотографиях видны полностью разрушенные обломки самолета "Сесна" на краю поля рядом с несколькими деревьями.