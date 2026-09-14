Ексдиректор ЦРУ: Молдова може стати наступною ціллю Путіна

Колишній глава ЦРУ Девід Петреус попередив, що Молдова може стати наступною ціллю російського диктатора Владіміра Путіна.

Про це пише Digi24, інформує "Європейська правда".

Молдова, на думку Петреуса, менш підготовлена, ніж країни Балтії, можливий напад Росії на які обговорюють уже давно. Також Молдова не є членом НАТО.

"Путін постійно намагається відтворити Радянський Союз. Не думаю, що Литва стане наступною країною. Молдова – набагато ймовірніша, оскільки вона набагато вразливіша в цьому плані", – заявив Петреус.

Колишній керівник ЦРУ також заявив, більшість європейських держав не готові до можливого російського вторгнення. Адже жодна з них не запровадила дійсно помітних змін у сфері безпеки, оборони і концепціях війни.

Заяви колишнього високопосадовця пролунали незабаром після того, як Росія атакувала локомотив пасажирського поїзда, що курсував за маршрутом Київ – Варшава, та вантажівку, яка перебувала поблизу кордону між Україною та Польщею. В іншому поїзді, який перебував на станції Ягодин саме в момент цієї атаки, був і колишній глава ЦРУ Девід Петреус, кажуть в "Укрзалізниці".