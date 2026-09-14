Бывший директор ЦРУ: Молдова может стать следующей целью Путина

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус предупредил, что Молдова может стать следующей целью российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет Digi24, сообщает "Европейская правда".

Молдова, по мнению Петреуса, менее подготовлена, чем страны Балтии, возможное вторжение России в которые обсуждается уже давно. Кроме того, Молдова не является членом НАТО.

"Путин постоянно пытается воссоздать Советский Союз. Не думаю, что Литва станет следующей страной. Молдова – гораздо более вероятный вариант, поскольку она гораздо уязвимее в этом плане", – заявил Петреус.

Бывший глава ЦРУ также заявил, что большинство европейских государств не готовы к возможному российскому вторжению. Ведь ни одно из них не внесло действительно заметных изменений в сферу безопасности, обороны и концепцию ведения войны.

Заявления бывшего высокопоставленного чиновника прозвучали вскоре после того, как Россия атаковала локомотив пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Киев – Варшава, и грузовик, находившийся вблизи границы между Украиной и Польшей. В другом поезде, который находился на станции Ягодин именно в момент этой атаки, находился и бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, сообщают в компании "Укрзалізниця".