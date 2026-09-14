В Україні загинув британський військовий

В Україні загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії.

Про це повідомило Міністерство оборони, пише Sky News, передає "Європейська правда".

За попередніми даними, його смерть стала наслідком дорожньо-транспортної пригоди.

У відомстві зазначили, що військовослужбовець загинув у суботу, 14 вересня. Водночас Міноборони наголосило, що його смерть не була спричинена ворожими діями.

Додаткові подробиці щодо обставин загибелі військовослужбовця планують оприлюднити після завершення періоду вшанування пам’яті, про який попросила його родина.

У червні Міністерство оборони Великої Британії повідомило про загибель військового під час навчань на півночі Іраку.

У серпні у Міністерстві закордонних справ Польщі підтвердили загибель в Україні польського волонтера, про смерть якого раніше почали писати його знайомі у соцмережах.