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В Украине погиб британский военный

Новости — Понедельник, 14 сентября 2026, 17:03 — Уляна Кричковская-Богданова

В Украине погиб военнослужащий Вооруженных сил Великобритании.

Об этом сообщило Министерство обороны, со ссылкой на Sky News пишет "Европейская правда".

По предварительным данным, его смерть стала следствием дорожно-транспортного происшествия.

В ведомстве отметили, что военнослужащий погиб в субботу, 14 сентября. При этом Минобороны подчеркнуло, что его смерть не была вызвана вражескими действиями.

Дополнительные подробности об обстоятельствах гибели военнослужащего планируют обнародовать позже, как попросила его семья.

В июне Министерство обороны Великобритании сообщило о гибели военнослужащего во время учений на севере Ирака.

В августе в Министерстве иностранных дел Польши подтвердили гибель в Украине польского волонтера, о смерти которого ранее начали писать его знакомые в соцсетях.

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