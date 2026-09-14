В Украине погиб британский военный

В Украине погиб военнослужащий Вооруженных сил Великобритании.

Об этом сообщило Министерство обороны, со ссылкой на Sky News пишет "Европейская правда".

По предварительным данным, его смерть стала следствием дорожно-транспортного происшествия.

В ведомстве отметили, что военнослужащий погиб в субботу, 14 сентября. При этом Минобороны подчеркнуло, что его смерть не была вызвана вражескими действиями.

Дополнительные подробности об обстоятельствах гибели военнослужащего планируют обнародовать позже, как попросила его семья.

В июне Министерство обороны Великобритании сообщило о гибели военнослужащего во время учений на севере Ирака.

В августе в Министерстве иностранных дел Польши подтвердили гибель в Украине польского волонтера, о смерти которого ранее начали писать его знакомые в соцсетях.