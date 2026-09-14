Польський уряд запустив сайт з місцями для укриттів

Польський уряд запустив сайт gdziesieukryc.pl, де можна перевірити, де поблизу розташовані місця, в яких можна сховатися у разі небезпеки.

Про це інформує Polskie Radio, повідомляє "Європейська правда".

Сервіс запустили у зв’язку з атакою Росії уночі 13 вересня на автозаправну станцію в Україні, поблизу кордону з Польщею.

Як заявив професор, експерт із питань безпеки та президент Safety Project, Ярослав Стельмах досі в Польщі мало робили для створення безпечних місць у разі загрози.

"Величезна відповідальність лежить на місцевій владі, яка, на жаль, має доволі обмежені можливості. Бо на східному фланзі безпечних сховищ для поляків не маємо", – каже Ярослав Стельмах.

Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею. Речник Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі Даріуш Сінецький заявив, що безпілотник влучив у вантажівку неподалік прикордонного переходу "Ягодин – Дорогуськ".