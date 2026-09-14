Польское правительство запустило сайт с местами для укрытий

Польское правительство запустило сайт, на котором можно проверить, где поблизости находятся места, в которых можно укрыться в случае опасности.

Об этом сообщает Polskie Radio, как передает "Европейская правда".

Сервис gdziesieukryc.pl запустили в связи с нападением России ночью 13 сентября на автозаправочную станцию в Украине, недалеко от границы с Польшей.

Как заявил профессор, эксперт по вопросам безопасности и президент Safety Project Ярослав Стельмах, до сих пор в Польше мало что делалось для создания безопасных мест на случай угрозы.

"Огромная ответственность лежит на местных властях, которые, к сожалению, имеют довольно ограниченные возможности. Потому что на восточном фланге у нас нет безопасных убежищ для поляков", – говорит Ярослав Стельмах.

Напомним, 13 сентября Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей. Пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной службы Польши Дариуш Синецкий заявил также, что беспилотник попал в грузовик недалеко от пограничного перехода "Ягодин – Дорогуск".