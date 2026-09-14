Мюнхенську конференцію з безпеки з 2027 року очолюватимуть двоє лідерів

Невизначеність щодо керівництва Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) добігла кінця: новими керівниками конференції стануть колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та колишня генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Марія Шмідт.

Про це йдеться у повідомленні на сайті конференції, передає "Європейська правда".

MSC оголосила в Мюнхені, що рада попечителів фонду одноголосно схвалила їхнє призначення.

Двоє майбутніх співголів мають перейняти обов’язки багаторічного голови Вольфганга Ішингера до початку 63-ї Мюнхенської конференції з безпеки в лютому 2027 року, а потім очолюватимуть конференцію на рівних правах.

Обидва є відомими прихильниками трансатлантичного партнерства, які за свою довгу кар’єру не лише очолювали великі міжнародні організації, а й особисто брали участь у прийнятті багатьох важливих рішень останніх десятиліть. Ішингер заявив, що з нетерпінням чекає на можливість і надалі підтримувати MSC як активний член її ради попечителів після майже 20 років на чолі організації.

Спочатку передбачалося, що Столтенберг вперше очолить MSC цього року. Його вже було оголошено наступником Крістофа Гойсгена, але він в останній момент відмовився від цієї посади. Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре запропонував йому обійняти посаду міністра фінансів у своєму уряді.

Замість нього цього року головування на конференції з питань безпеки взяв на себе Вольфганг Ішингер. Його "добрий друг Єнс Столтенберг" обійме посаду наступного голови лише "тоді, коли вважатиме, що дійсно зможе це зробити", – заявив тоді Ішингер.

Наразі невідомо, коли Столтенберг збирається залишити посаду міністра фінансів Норвегії.

Мюнхенська конференція з безпеки вважається найважливішим у світі експертним форумом з питань політики безпеки. У ній регулярно беруть участь численні глави держав та урядів. Наступна конференція запланована на 12–14 лютого 2027 року.

Як повідомлялося, попередній глава Мюнхенської конференції із безпеки Крістоф Гойсген розчулився під час оголошення своєї прощальної промови.